Projekt «Gemeindeschwester plus» wird ausgeweitet

Das 2015 gestartete Projekt «Gemeindeschwester plus» in Rheinland-Pfalz wird auf weitere Kommunen ausgeweitet. Mit dabei sein werden nun auch die Landkreise Trier-Saarburg, Germersheim und Südwestpfalz und die Stadt Zweibrücken, wie das Sozialministerium in Mainz am Dienstag mitteilte. Bis zum März 2022 nahmen bereits 13 Landkreise, sieben kreisfreie Städte sowie mehrere Verbandsgemeinden an dem Projekt teil. Das Land will das Angebot innerhalb der laufenden Legislaturperiode bis 2026 flächendeckend mit insgesamt 54 Fachkräften einführen.