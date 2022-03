Mainz

Programm soll die psychische Gesundheit von Schülern stärken

Besser mit Stress umgehen und die mentale Gesundheit stärken – das ist das Ziel eines neuen Schulprogramms in Rheinland-Pfalz. Das Bildungsministerium, das Leibniz-Institut für Resilienzforschung und die gesetzlichen Krankenkassen arbeiten dabei zusammen. Der Name des Projekts, das zunächst an einigen Schulen erprobt wird lautet: BEWARE – Bewusstsein. Aufklärung. Resilienz.