Archivierter Artikel vom 25.03.2020, 15:40 Uhr

Mainz

Programm für Landtagssondersitzung steht: Schutzmaßnahmen

Kurz vor der Sondersitzung des Landtags von Rheinland-Pfalz zum Nachtragshaushalt am Freitag hat sich der Ältestenrat des Parlaments auf ein Programm und Schutzmaßnahmen verständigt. „Selbstverständlich ergreifen wir für die Sondersitzung des Landtags sämtliche Vorsorge- und Hygienemaßnahmen, um das Infektionsrisiko für alle Beteiligten auf ein absolutes Minimum zu reduzieren“, sagte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) am Mittwoch in Mainz.