Prognosen bis zu 8,27 Meter: So entwickeln sich die Pegelstände an den Weihnachtstagen

Nasse Weihnachten statt weiße Weihnachten, das ist man hierzulande inzwischen gewohnt – an einigen Orten in Rheinland-Pfalz ist dieses Jahr aber besonderes Augenmerk geboten. Der Deutsche Wetterdienst und die Landesregierung weisen auf Hochwasserstände hin.

Ein Weihnachtsbaum, geschmückt als Weihnachtsmann-Figur, sitzt am Rheinufer auf einem Boot. Der Rhein führt wieder Hochwasser, über die Weihnachtstage wird mit einem weiteren Anstieg der Pegel gerechnet. Foto: Thomas Frey/dpa

Für den ersten Weihnachtstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiter wechselhaftes Wetter mit Regen und Wind. Vor allem im Westen und Südosten Deutschlands wird es laut Prognose regnerisch. Der Wetterdienst warnte daher vor der andauernden Hochwassergefahr an vielen Bächen und Flüssen in Deutschland.

Einige Auswirkungen machen sich in der Region bereits bemerkbar. Wegen des Hochwassers auf dem Rhein wird am Montag der komplette Fährverkehr zwischen Remagen-Kripp und Linz im nördlichen Rheinland-Pfalz eingestellt.

Hochwasserwellen an Mosel und Oberrhein

Im Hochwasserbericht des rheinland-pfälzischen Landesamtes für Umwelt hieß es am Sonntag, die Wasserstände am Mittelrhein würden weiterhin steigen. Grund ist die Hochwasserwelle der Mosel in Kombination mit der Hochwasserwelle am Oberrhein.

Am Pegel Andernach wurden demnach am Sonntagabend um 19.15 Uhr sogar 6,69 Meter gemessen. Die Prognose des Wetterdienstes für Montag und Dienstag zeigt dort einen weiteren Anstieg an, und zwar auf maximal 8,27 Meter am Dienstagnachmittag.