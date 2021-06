Profit ist neuer Landesbeauftragter für Geschlechtsidentität

„Als Landesbeauftragter für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und Geschlechtsidentität ist es meine Aufgabe, die Akzeptanz von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans* und intergeschlechtlichen Rheinland-Pfälzer*innen (LGBTIQ*) zu fördern, gegen Diskriminierung und für rechtliche Gleichstellung einzutreten“, erklärte Profit am Dienstag in Mainz. Die Vielfalt von Menschen in Rheinland-Pfalz sei eine positive Bereicherung für das Land. „Wir alle profitieren vom einem offenen Umgang mit der Vielfalt in unserem Land.“

Der 44-jährige Jurist kenne die rheinland-pfälzische Politik zu LGBTIQ*-Themen von Anfang an, erklärte Familienministerin Katharina Binz (Grüne). Als Referent in der Staatskanzlei habe er den ersten Aktionsplan „Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen“ mit auf den Weg gebracht. Auch habe er die rheinland-pfälzische Bundesratsinitiative für ein Gesetz zur Öffnung der Ehe mitformuliert. Profit sei übrigens auch der erste amtierende rheinland-pfälzische Staatssekretär, der mit einem Mann verheiratet sei.

Die Akzeptanz habe in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Jahren zwar insgesamt zugenommen. „Es gibt aber nach wie vor Abwertungen, stereotype Bewertungen und Diskriminierungen bis hin zur Gewalttätigkeit“, teilte das Ministerium weiter mit.

