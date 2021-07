Mainz

Profifußball: Dreyer und Lewentz begrüßen Zuschauer-Rückkehr

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Sportminister Roger Lewentz (beide SPD) haben die beschlossene Rückkehr von Fußball-Fans in die Stadien in der kommenden Bundesligasaison begrüßt. „Es ist wichtig, dass wir eine gemeinsame Linie bei länderübergreifenden Sportveranstaltungen und anderen Großveranstaltungen, insbesondere im Bereich der Kultur, gefunden haben“, erklärte Dreyer am Dienstag in Mainz.