Mainz

Profi Stefan Bell: „Es wird ein historischer Spieltag“

Fußball-Profi Stefan Bell vom FSV Mainz 05 sieht die Bundesliga am Wochenende im internationalen Fokus. „Es wird ein historischer Spieltag. Schon die Konferenz am Samstag ohne Zuschauer. Das wird anders. Und trotzdem wird auch die ganze Welt auf uns schauen und beobachten, wie wir das hinbekommen“, sagte der 28-jährige Abwehrspieler den Zeitungen der VRM-Gruppe (Freitagausgabe). Mit den Geisterspielen in der Corona-Krise nimmt die Bundesliga als erste Top-Liga den Spielbetrieb wieder auf.