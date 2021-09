Mainz

Proben: Keine langfristige chemische Verunreinigung der Ahr

Die Flutkatastrophe von Mitte Juli hat in der Ahr nach ersten Gewässerproben keine langfristigen chemischen Verschmutzungen verursacht. Das teilte das rheinland-pfälzische Umweltministerium am Mittwoch aufgrund erster Ergebnisse von Gewässerproben hin. Auch in der Westeifel seien in den Moselzuflüssen Sauer, Prüm, Nims und Kyll nach der Hochwassernacht keine gravierenden Belastungen festgestellt worden. Dort liegen laut Ministerium bereits die Ergebnisse zweier Messungen vor. „Eine Entwarnung können wir jedoch noch nicht geben“, sagte Ministerin Anne Spiegel (Grüne). Sie kündigte weitere Probenentnahmen an.