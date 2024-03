Privater Busbetrieb im Land geht sieben Tage in den Streik: Koveb mit Sonderfahrplan

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, muss aktuell viele Ausfälle verkraften – nun hat die Gewerkschaft Verdi zu einem einwöchigen Streik im privaten Busbetrieb aufgerufen, die unangekündigte Maßnahme tritt unmittelbar in Kraft. Wer in Rheinland-Pfalz betroffen ist – und welche Sonderpläne es gibt.

Die Busse in Rheinland-Pfalz stehen aufgrund eines Streiks bis einschließlich Sonntag still, Sonderfahrpläne kommen lokal zum Einsatz. Foto: Kevin Rühle

Die Deutsche Bahn steht ab Dienstagnacht mal wieder in weiten Teilen still, Flugpassagiere müssen derzeit auch immer auf Ausfälle gefasst sein – und im lokalen ÖPNV geht es ebenfalls weiter, indem es nicht weitergeht: „Seit 09:50 Uhr stehen die Räder für sieben Tage still”, verkündet die Gewerkschaft Verdi am Montagvormittag. Ein unangekündigter sogenannter Erzwingungsstreik, der erst mit dem Ende der letzten Schicht am Sonntag (17. März) enden soll.

Wie Verdi mitteilt, hätten sich 99 Prozent der Mitglieder für diesen Streik ausgesprochen. Im Tarifkonflikt mit den Arbeitgebern im Verkehrsgewerbe fordern die Angestellten laut Mitteilung einen „echten Inflationsausgleich.”

Sonderfahrplan in Koblenz

Um insbesondere den Schülerbetrieb aufrecht zu erhalten, bieten die Koblenzer Verkehrsbetriebe Koveb einen Sonderfahrplan an. Weiterhin in der Schulwoche bedient werden demnach die Linien 2, 3/13, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und die E-Wagen im Schülerverkehr zum Schulzentrum Asterstein, Schulzentrum Karthause, Berufsschulzentrum Moselweiß und HWK-Ausbildungszentrum.

In anderen Regionen könne der Berufspendler- und der Schülerverkehr hingegen laut Verdi „nicht mehr stattfinden”, worüber man den Landeselternsprecher in der Vorwoche informiert habe.