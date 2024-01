Plus Rheinland-Pfalz Preisgekröntes Projekt: Wie sich digitale Fenster im Gefängnis öffnen Mit der Pandemie und ihren Kontaktverboten haben nicht nur Firmen, sondern auch Gefängnisse digitale Chancen entdeckt. Die Justizvollzugsanstalt Diez hat sogar ein preisgekröntes Projekt entwickelt. Von Ursula Samary

Während Corona haben sich in Gefängnissen beispielsweise Onlineanrufe per Skype eingebürgert, um Kontakt auch zu sehr weit entfernten Verwandten oder Freunden zu halten. In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Diez entstand aber auch die Idee, dass Gefangene digital mit der Agentur für Arbeit in Kontakt kommen, um einen möglichst nahtlosen Übergang von ...