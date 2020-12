Archivierter Artikel vom 18.05.2020, 17:40 Uhr

Bad Ems

Preise für Heizöl lassen Inflationsrate deutlich sinken

Der starke Rückgang der Preise für Mineralöl in der Corona-Krise hat die Inflationsrate in Rheinland-Pfalz auf den niedrigsten Wert seit November 2019 sinken lassen. Die Teuerungsrate lag im April um 1,0 Prozent über der des Vorjahresmonats, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mitteilte. Im März hatte die Inflationsrate um 1,4 Prozent über dem Vorjahresmonat gelegen; im November waren es 0,8 Prozent.