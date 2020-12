Archivierter Artikel vom 12.10.2020, 15:10 Uhr

Mainz

Preise für 20 Programmkinos in Rheinland-Pfalz

Insgesamt 20 Kinos sind in diesem Jahr mit der höchstdotierten Auszeichnung beim Kinoprogrammpreis Rheinland-Pfalz geehrt worden. In der Kategorie „Allgemeines Filmprogramm“ setzten sich die Eifel-Film Bühne in Hillesheim, das Union Studio für Filmkunst in Kaiserslautern sowie das Broadway Filmtheater in Trier an die Spitze und erhielten jeweils 6500 Euro. Der Kinoprogrammpreis wurde zum 29. Mal vergeben. Nach Angaben der Staatskanzlei erhalten die insgesamt 20 prämierten Kinos in diesem Jahr eine Sonderprämie über 200 000 Euro.