Bendorf

Preis „Filippas Engel“ für soziale Projekte

Die Stiftung Filippas Engel des Fürstenhauses Sayn-Wittgenstein-Sayn hat am Samstag junge Menschen mit dem Preis „Filippas Engel“ für Projekte in mehreren Ländern ausgezeichnet. Stellvertretend für alle freiwilligen Helfer nach dem Hochwasser an Ahr und Erft ging der mit 10.000 Euro dotierte Preis an den 28-jährigen Nick Falkner aus Grafschaft im Landkreis Ahrweiler. Der Oberleutnant der Bundeswehr baute zusammen mit seinen Helfern ein Verteilzentrum für das Ahrtal in Grafschaft-Gelsdorf auf.