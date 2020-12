Archivierter Artikel vom 15.11.2020, 10:10 Uhr

Saarbrücken

Post wird Pakete vor Weihnachten auch abends ausliefern

Wegen boomender Online-Bestellungen wird die Deutsche Post in der Vorweihnachtszeit Pakete im Saarland und in der Pfalz auch abends ausliefern. „Wir fahren derzeit mit einem Zwei-Wellen-System und werden je nach Bedarf auch im Drei-Wellen-System arbeiten“, sagte der Leiter der Postniederlassung Saarbrücken, Jörg Bahls, der Deutschen Presse-Agentur. Die Niederlassung Saarbrücken ist zuständig für den Postleitzahlenbereich 66, also auch für Zweibrücken, Pirmasens, Kusel und weitere Städte und Gemeinden in der Südwestpfalz.