Kaiserslautern

Positiver Corona-Test bei Hansa-Gegner 1. FC Kaiserslautern

Vier Tage vor dem Spiel gegen Hansa Rostock hat es in der Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern einen positiven Corona-Test gegeben. Dies teilte der Fußball-Drittligist am Donnerstag mit, ohne einen Namen zu nennen. Das Team sowie Personen aus dessen direktem Umfeld befinden sich seitdem in vorsorglicher häuslicher Quarantäne, das Training ist nach Clubangaben ausgesetzt.