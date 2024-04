«Positiv verrückt»: Amiri schwärmt von Mainzer Trainer

Seit Bo Henriksen in Mainz arbeitet, geht es bei den Rheinhessen aufwärts. Die Spieler sind nicht nur von der Fußball-Kompetenz des Dänen beeindruckt.

Mainz (dpa). Für den Mainzer Fußballprofi Nadiem Amiri ist Trainer Bo Henriksen eine besondere Erscheinung. Einen solchen Trainer habe er vorher noch nicht erlebt, sagte der 27-Jährige dem «Kicker» (Donnerstag). «Er ist ein durch und durch positiver Mensch, komplett energiegeladen, fachlich sehr gut. Wie er die Spieler, den ganzen Verein, anpackt, ist 1a. Alle lieben Bo. Das muss man in so einer kurzen Zeit erst mal schaffen. Er ist positiv verrückt. Genau so einen Trainer hat ganz Mainz gebraucht.»

Henriksen übernahm den Posten im Februar von Jan Siewert und führte die stark abstiegsbedrohten Mainzer seither zu 15 Punkten in neun Spielen. Vor dem Endspurt in der Bundesliga hat Mainz die Abstiegsplätze verlassen.

Bei dem 49 Jahre alten Dänen sei entscheidend, dass ihm auch das harte Training sichtlich Spaß mache. «Wir sind auch Menschen. Und jedem Menschen macht es mehr Spaß, in einer positiven Atmosphäre zu arbeiten», sagte Amiri. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) können die Nullfünfer mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Köln den direkten Rivalen auf acht Punkte distanzieren.

