Ochtendung

Pony springt auf Landstraße aus Anhänger: Schwer verletzt

Ein Pony hat sich während der Fahrt in einem Pferdeanhänger losgerissen und ist auf einer Landstraße bei Ochtendung (Kreis Mayen-Koblenz) aus dem Anhänger gesprungen. Die Polizei fand das schwer verletzte Tier am Montag an einer Leitplanke, wie sie mitteilte. Ein herbeigerufener Tierarzt kümmerte sich um den Vierbeiner, der dann in eine Tierklinik kam. Von dem 61 Jahre alten Fahrer des Gespanns gab es zunächst keine Spur, er meldete sich erst rund eine Stunde später, weil er das Tier vermisste. Vermutlich hatte das Pony unbemerkt eine seitliche Tür an dem Anhänger geöffnet. Der Fahrer hatte die Flucht des Ponys der Mitteilung zufolge nicht bemerkt und die Geräusche auf den starken Wind zurückgeführt.