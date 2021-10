Trier

Poller und mehr: Umsetzung des Sicherheitskonzepts beginnt

Rund zehn Monate nach der tödlichen Amokfahrt in Trier macht die Stadt ihre City sicherer: Heute beginnt die erste Bauphase eines „urbanen Sicherheitskonzepts“, das ein Poller-System und feste Barrieren in der gesamten Fußgängerzone vorsieht. Insgesamt soll es zehn Zonen geben, die jeweils mit Absperrungen voneinander getrennt sind. Die Arbeiten beginnen am Domfreihof (9.30 Uhr): Geplant sind versenkbare Hochsicherheitspoller sowie abbaubare und dauerhafte Blockaden – letzteres können auch massiv verankerte Bänke, Hochbeete, Sitzsteine oder Fahrradbügel sein. Die Umsetzung des Projektes soll bis 2024 dauern.