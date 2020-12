Archivierter Artikel vom 29.09.2020, 13:40 Uhr

Worms

Polizisten messen fast fünf Promille bei Mann in Worms

Einen Atem-Alkoholwert von fast fünf Promille hat die Polizei in Worms bei einem Mann festgestellt. Der 46-Jährige war am Montagmittag über ein abgestelltes Fahrrad gestürzt und hatte dieses beschädigt, wie die Beamten am Dienstag berichteten. Eine deshalb herbeigerufene Streife stellte per Atemtest 4,76 Promille bei dem Mann fest, der deswegen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde.