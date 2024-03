Polizisten leiten Biber auf Abwegen zurück in Gewässer

Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Polizisten haben in Idar-Oberstein einen Biber bei seinem nächtlichen Spaziergang durch die Stadt entdeckt und sicher zurück in den Idarbach geleitet. Der Nager sei den Kollegen des Nachtdienstes am frühen Mittwochmorgen aufgefallen, als er gerade eine Straße überquerte, teilte die Polizei mit. «Kurz nach dem abenteuerlichen Unterfangen machte er es sich zunächst in der angrenzenden Grünanlage bequem.» Als der Biber seinen Fußmarsch durch Idar-Oberstein fortsetzte, lenkten die Beamten ihn zurück ins sichere Gewässer.

