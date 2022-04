Mainz

Polizei

Polizisten gedenken in Mainz ihrer getöteten Kollegen

Nach einer Schweigeminute für die in der Westpfalz getöteten Polizisten sind mehrere hundert Kollegen aus ganz Deutschland durch die Mainzer Innenstadt gezogen. Aufgerufen hatten zu der Veranstaltung am Montag die Gewerkschaft der Polizei, die Deutsche Polizeigewerkschaft sowie der Bund Deutscher Kriminalbeamter. Sie stand unter dem Motto «In Gedenken an Yasmin und Alexander, zur Stärkung von Demokratie und Rechtsstaat und für Frieden und Freiheit».