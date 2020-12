Archivierter Artikel vom 24.07.2020, 09:20 Uhr

Altenkirchen

Polizisten bei Kontrolle angegangen: Tasereinsatz

Bei einem Polizeieinsatz im Landkreis Altenkirchen sind laut Polizei Einsatzkräfte angegangen und in der Folge zwei Menschen leicht verletzt worden. Die Beamten hätten wegen Widerstandes zweimal Taser eingesetzt, sagte ein Sprecher der Polizei. Auslöser des Einsatzes am Donnerstag war die Meldung einer leblosen Person am Bahnhof in Altenkirchen gewesen.