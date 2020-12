Archivierter Artikel vom 04.07.2020, 09:00 Uhr

Bitburg

Polizisten bei Festnahme von Menge bedrängt und angegriffen

Bei einem Einsatz in Bitburg sind Polizisten am Freitag von mehreren Menschen bedrängt, angegriffen und gefilmt worden. Das teilte die Polizei am Freitagabend mit. Per Notruf waren die Beamten informiert worden, dass ein Mann Bierdosen auf Fahrzeuge werfe. Als eine Streife den 67 Jahre alten Tatverdächtigen kontrollieren wollte, habe der betrunkene Mann diese beleidigt und gedroht, eine Weinflasche auf dem Kopf der Polizisten zu zerschlagen. Deshalb sei er ergriffen und am Boden liegend fixiert worden, so die Polizei weiter.