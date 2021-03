Neustadt

Polizist greift außerdienstlich ein – Gericht: Dienstunfall

Das Verwaltungsgericht Neustadt/Weinstraße hat das Land zur Anerkennung eines Dienstunfalls verpflichtet, nachdem sich ein Polizist selbst in den Dienst versetzt hatte. Das teilte die Justiz in der pfälzischen Stadt am Mittwoch mit. Der Mann wollte den Angaben zufolge außerhalb seiner Dienstzeit einen Streit schlichten und gab sich als Polizist zu erkennen. Einer der Beteiligten sei aber mit seinem Auto auf den Polizisten zugefahren, habe ihn am Bein verletzt und ihm einen Faustschlag gegen den Kopf versetzt. Die Lebensgefährtin des Mannes rief die Polizei.