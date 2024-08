Ruppertsberg

Nach Trauung

Polizeihund verletzt Baby – Kind in Klinik

Von dpa/lrs

i ILLUSTRATION - Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. (zu dpa: «Polizeihund verletzt Baby - Kind in Klinik») Foto: Carsten Rehder/DPA

Was als Fest beginnt, mündet in einen Polizeieinsatz: Nach einer Trauung in der Pfalz wird ein Baby von einem Polizeihund verletzt und kommt per Hubschrauber in eine Klinik.