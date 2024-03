Westerburg

Polizeihubschrauber und Hunde suchen Vermissten

Von dpa/lrs

In einer nächtlichen Großaktion haben Polizei und Feuerwehr in Westerburg (Landkreis Westerwald) einen vermissten Jugendlichen wohlbehalten aufgefunden. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.