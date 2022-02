Saarbrücken

Polizeieinsatz: Schüler droht an Berufsschule

An einer Berufsschule in Saarbrücken hat ein Schüler einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der junge Mann sprach nach ersten Informationen der Polizei beim Verlassen des Klassenraums Drohungen aus. Er wurde kurz darauf an seinem Arbeitsplatz in der saarländischen Landeshauptstadt festgenommen. Menschen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Waffen wurden den Angaben zufolge nicht gefunden.