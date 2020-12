Archivierter Artikel vom 16.08.2020, 14:10 Uhr

Ingelheim

Polizeieinsatz mit Schlagstock und Pfefferspray

Am Rande einer Kundgebung ist es im rheinland-pfälzischen Ingelheim zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Beamte hätten auch Schlagstock und Pfefferspray eingesetzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie war mit rund 500 Kräften im Einsatz, um am Samstag 24 Teilnehmer einer Kundgebung der Partei Die Rechte und mehrere hundert Gegendemonstranten zu trennen.