Erneut landen Mails mit Bombendrohungen bei Schulen in Rheinland-Pfalz. Es folgen Polizeieinsätze in Morbach und Landau. In beiden Schulen wird kein Sprengstoff gefunden, die Polizei gibt Entwarnung.

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». (zu dpa: «Polizeieinsätze nach Drohmails an Schulen») Foto: David Inderlied/DPA

Landau/Morbach (dpa/lrs) – Aufgrund von Bombendrohungen per E-Mail ist es an Schulen in Landau und Morbach (Landkreis Bernkastel-Wittlich) zu Polizeieinsätzen gekommen. In Morbach sei der Feueralarm ausgelöst worden, da sich die Schülerinnen und Schüler bereits im Gebäude befunden hätten, teilte die Polizei Trier mit. Zwischenzeitlich gab die Polizei Entwarnung, nachdem beide Schulen von Einsatzkräften durchsucht worden waren.

Experten des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamtes hätten die Schreiben analysiert. «Demnach ist von keiner Ernsthaftigkeit der Drohung auszugehen», hieß es. Den Angaben zufolge waren die Mails bereits am Sonntagabend eingegangen, aber erst tags darauf gelesen worden. Daraufhin hätten beide Schulen unmittelbar die Polizei alarmiert.

Angaben der Polizei Trier zufolge gab es am Sonntag an weiteren Schulen im Bundesgebiet Bombendrohungen. Bereits im Februar kam es in Rheinland-Pfalz zu mehreren Bombendrohungen. Seinerzeit waren Schulen in Bingen am Rhein und in Neuwied betroffen.