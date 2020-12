Archivierter Artikel vom 27.07.2020, 16:20 Uhr

Mainz

Polizeicomputer fünf Mal missbräuchlich genutzt

In Rheinland-Pfalz sind 2019 fünf missbräuchliche Nutzungen der Polizeicomputer festgestellt worden – bei mehreren Tausend Abfragen pro Tag. In allen fünf festgestellten Verstößen seien disziplinarrechtliche Maßnahmen verhängt worden, sagte die Sprecherin des Innenministeriums in Mainz, Sonja Bräuer, am Montag. 2018 habe es zwölf Verstöße im ganzen Land gegeben. „Davon mündete eines in ein Strafverfahren, drei in Ordnungswidrigkeitenverfahren und acht Verfahren wurden mit disziplinarrechtlichen Maßnahmen belegt.“ Sowohl 2018 als auch 2019 seien in allen Fällen ausschließlich private Gründe als vorherrschendes Motiv der missbräuchlichen Datenabfragen festgestellt worden. Jeder Fall sei dem Landesbeauftragten für Datenschutz gemeldet worden.