Mainz

Polizei zum Jahreswechsel mit mehr Kräften im Einsatz

Die rheinland-pfälzische Polizei ist zum Jahreswechsel mit mehr Kräften als sonst unterwegs, um die Einhaltung der Corona-Beschränkungen zu kontrollieren. „Die Polizeipräsidien werden in enger Abstimmung mit den zuständigen Ordnungsbehörden durch eine verstärkte Präsenz ein frühzeitiges Eingreifen und konsequentes Verfolgen erheblicher Störungen und Straftaten sicherstellen“, kündigte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Dienstag an. In allen Polizeipräsidien seien deutlich mehr Beamte im Einsatz, sagte Lewentz, ohne genaue Zahlen zu nennen. Dazu kämen rund 150 Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei zur Unterstützung. Auch Diensthundeführer seien im Einsatz.