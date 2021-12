Trier

Polizei zu Corona-Protest in Trier: Stimmung heizt sich auf

Bei einer Kundgebung von Kritikern der aktuellen Corona-Regeln und einer Gegendemonstration in Trier waren am Samstag die Sicherheitskräfte gefordert. Wie die Polizei mitteilte, demonstrierten insgesamt bis zu 400 Menschen aus beiden Lagern zeitweise in der Fußgängerzone. „Dabei haben wir bei den heutigen Versammlungen festgestellt, dass sich die Stimmung unter den divergierenden Gruppen zunehmend aufheizt“, hieß es von der Polizei.