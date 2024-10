Aufgemotzte Autos, laute Motoren: Rund 500 Anhänger getunter Wagen treffen sich in Neuwied. Die Polizei ist präsent und greift bei Kontrollen durch. Es kommt auch zu einer brenzligen Situation.

Treffen der Tuning-Szene sorgt für Polizeieinsatz in Neuwied. (zu dpa: «Polizei zieht bei Tuning-Treffen Fahrzeuge aus dem Verkehr») Foto: Rolf Vennenbernd/DPA

Koblenz (dpa/lrs). Bei einem Treffen der Tuning-Szene in Neuwied und im Westerwald hat die Polizei die aufgemotzten Fahrzeuge umfangreich kontrolliert. In einem Fall sei ein Strafverfahren eingeleitet worden, nachdem ein Mann sein Fahrzeug stark beschleunigt habe und auf einen Polizeibeamten zugefahren sei, teilte die Polizei in Koblenz mit. Der Beamte wurde demnach nicht verletzt.

Am Samstagabend hätten sich zunächst rund 500 Autos und zahlreiche Zuschauer an einem Baumarkt in Neuwied versammelt. Im Zuge der Kontrollen wurden laut Polizei fünf Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen, da sie wegen Umbauten mutmaßlich keine Betriebserlaubnis mehr haben.

Das Treffen der Tuning-Freunde verlagerte sich anschließend an verschiedene Orte im Westerwald – wo ebenfalls Einsatzkräfte präsent gewesen seien und kontrolliert hätten. Wie die Polizei weiter mitteilte, zogen daraufhin zahlreiche Fahrzeuge in Richtung Siegen in Nordrhein-Westfalen ab.