Polizei zerschlägt mutmaßliche Drogenhändler-Bande

Anzeige

Wiesbaden/Darmstadt/Mainz (dpa) – Die Polizei hat in Südhessen und in Rheinland-Pfalz eine mutmaßliche Drogenhändler-Bande zerschlagen. Bei den Untersuchungen von Wohn- und Geschäftsräumen seien rund 45 Kilogramm Drogen im Wert von etwa 540.000 Euro entdeckt worden, sagte eine Sprecherin des Zollfahndungsamts in Frankfurt am Donnerstag.

Die sechs Männer und drei Frauen sind zwischen 29 und 44 Jahre alt. Sieben von ihnen wurden nach der Festnahme vom Mittwoch in Untersuchungshaft gebracht. Die beiden weiteren Verdächtigen müssten noch dem Haftrichter vorgeführt werden, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung des Zollfahndungsamts, des hessischen Landeskriminalamts und der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Bei dem Einsatz waren Gebäude in Darmstadt sowie den Landkreisen Darmstadt-Dieburg, Bergstraße, Landau und Südliche Weinstraße durchsucht worden. Dabei entdeckten die Ermittler unter anderem Koks, Amphetamine und Cannabis. Zudem fanden sie auch Schusswaffen mit Munition und einen mit Stacheldraht umwickelten Baseballschläger.

PM