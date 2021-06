Mainz

Polizei will im Juli verstärkt Motorradfahrer kontrollieren

Die Polizei in Rheinland-Pfalz will im kommenden Monat verstärkt die Sicherheit von Motorrädern kontrollieren. Dazu starte sie den landesweiten Aktionsmonat zur Motorradsicherheit, teilte das Innenministerium im Mainz am Mittwoch mit. An den Wochenenden werden demnach die Polizeipräsidien Mainz, Koblenz, Trier, Rheinpfalz und Westpfalz verstärkt Motorräder kontrollieren und Präventionsveranstaltungen durchführen. Den Auftakt mache das Polizeipräsidium Koblenz, unterstützt vom Landeskriminalamt.