Saarburg

Polizei: Weitere Gewaltvorfälle in Saarburg

Nach mehreren Einsätzen der Polizei in Saarburg zu Beginn des Wochenendes hat die Polizei am Montag weitere Vorfälle vom Wochenende nachgemeldet. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte, kam es auch am Samstag zu „kleineren Ansammlungen“ in der Innenstadt. Es seien auch Platzverweise erteilt worden. In Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde kontrollierte die Polizei den Angaben zufolge am Samstag unter anderem Gaststätten.