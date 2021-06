Edenkoben

Polizei wegen eines Nackten alarmiert: War ein Bekannter

Ein Nackedei klopft ständig ans Hoftor und versucht auch noch aufs Grundstück zu kommen: In dieser Lage hat ein Hausbewohner in Edenkoben die Polizei zur Hilfe gerufen. Noch vor dem Eintreffen der Streife meldete der Anrufer aus dem Landkreis Südliche Weinstraße aber einen Fehlalarm, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei dem vermeintlichen Fremden habe es sich um einen Bekannten gehandelt. Der habe sich zuhause ausgesperrt und Hilfe gesucht.