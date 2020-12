Archivierter Artikel vom 15.03.2020, 21:20 Uhr

Bitburg

Polizei warnt vor Falschmeldungen zu Coronavirus

Die Polizei warnt vor Falschmeldungen in sozialen Netzwerken zum Coronavirus. So berichteten die Beamten in Bitburg am Sonntagabend vor einem gefälschten Artikel, dem zufolge sich mehr als 40 Menschen in einem Club in der Region mit dem Erreger infiziert hätten. Ermittlungen und die Rücksprache mit dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich hätten aber eindeutig ergeben, dass es sich um eine Falschinformation handele, teilte die Polizei mit. Der angebliche Artikel eines Nachrichtenmagazins sei professionell gefälscht und über einen Messengerdienst verbreitet worden.