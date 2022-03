Saarbrücken

Saarbrücken

Polizei warnt vor Enkeltrick-Betrug über WhatsApp

Bei der Polizei im Saarland gehen jüngst vermehrt Anzeigen wegen Enkeltrick-Betrügereien unter Nutzung des Messengerdienstes WhatsApp ein. Die Opfer erhielten per WhatsApp eine Nachricht von einer unbekannten Nummer, in der sich Kriminelle als Sohn oder Enkel ausgeben und wegen einer angeblichen finanziellen Notlage um Geld bitten, teilte das Landespolizeipräsidium Saarland am Dienstag mit. Bei dieser «noch relativ neuen Masche» würden die Opfer auch durch wiederholte Nachrichten unter Druck gesetzt.