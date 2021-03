Idar-Oberstein

Polizei warnt vor Betrugsmasche per Kurznachricht

Die Polizei in Rheinland-Pfalz warnt vor einer Betrugsmasche per Kurznachricht („Smishing“). Mehrere Smartphone-Nutzer hätten in den vergangenen Wochen eine SMS mit dem Link „Ihr Paket wurde verschickt. Bitte überprüfen und akzeptieren Sie es. http://........duckdns.org“ erhalten, teilte die Kriminalinspektion Idar-Oberstein am Donnerstag mit. Diese Nachricht stamme aber von keinem echten Versanddienstleister. „Die Täter nutzen hier die aktuelle pandemische Lage aus, in welcher viel über Online-Versandhäuser bestellt und ausgeliefert wird“, hieß es.