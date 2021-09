Saarbrücken

Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen aus Klinik

Im Saarland geben sich derzeit Betrüger am Telefon als ärztliches Personal aus, um Geld für angeblich dringend benötigte Medikamente eines Angehörigen zu ergaunern. Die Täter behaupteten etwa, der Sohn oder die Tochter des Angerufenen sei an Corona erkrankt und liege auf der Intensivstation, teilte das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken am Mittwoch mit. Am Dienstag seien saarlandweit mehr als 30 Anzeigen von Bürgern nach solchen „Schockanrufen“ bei der Polizei eingegangen.