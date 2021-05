Mainz

Polizei und Forschungszentrum für KI kooperieren

Bei der Verbrechensbekämpfung arbeiten das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, das Bundeskriminalamt (BKA) und das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern jetzt wie geplant zusammen. Mit der bundesweit einmaligen Forschungskooperation solle die Ermittlungsarbeit der Polizei auf Basis neuester technischer Möglichkeiten vorangebracht werden, sagte Innen-Staatssekretärin Nicole Steingaß (SPD) am Montag in Mainz. Startmonat des ursprünglich für Anfang 2021 geplanten Projekts ist der Mai.