Archivierter Artikel vom 03.09.2020, 10:30 Uhr

Saarbrücken/Trier

Polizei: Toter könnte Täter von vorheriger Gewalttat sein

Nach dem Fund einer Leiche in einem ausgebrannten Auto auf der A1 bei Hermeskeil vermutet die Polizei eine Verbindung zu einer Gewalttat im saarländischen Riegelsberg. „Wir gehen davon aus, dass wir den mutmaßlichen Täter dort tot gefunden haben“, sagte ein Sprecher des Saar-Landespolizeipräsidiums am Donnerstag in Saarbrücken. Eine Obduktion solle nun die Identität des Toten klären, fügte ein Polizeisprecher in Trier hinzu.