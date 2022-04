Trier

Kriminalität

Polizei sucht Tatverdächtigen nach versuchtem Tötungsdelikt

Gut zwei Wochen nach einem versuchten Tötungsdelikt in einer Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Hermeskeil wird nach einem der mutmaßlichen Täter europaweit gefahndet. Es handele sich um einen 33-jährigen Georgier, teilte die Polizei am Dienstag in Trier mit. Er soll mit zwei weiteren Tatverdächtigen am 27. März auf dem Gelände der AfA im Kreis Trier-Saarburg einen 27-jährigen Libanesen angegriffen haben. Das Opfer sei dabei mit einem Messerstich lebensbedrohlich verletzt worden – nach einer Notoperation sei der Mann aber inzwischen außer Lebensgefahr.