Archivierter Artikel vom 02.08.2020, 13:20 Uhr

Saarlouis

Polizei sucht nach vermisstem Schwimmer in der Saar

Mit einem größeren Aufgebot von Polizei, Feuerwehr und DLRG ist am Wochenende in der Saar ein vermisster Schwimmer gesucht worden. Zuvor war ein 58 Jahre alter Mann, der gemeinsam mit Bekannten in dem Fluss gebadet hatte, nicht ans Ufer zurückgekehrt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten gehen demnach von einem Badeunfall aus. An der Suche hätten sich Taucher beteiligt, am Ufer seien Beamte mit Spürhunden unterwegs gewesen. Auch Drohnen mit Wärmebildkameras seien zum Einsatz gekommen. Der Vermisste sei als Lastwagenfahrer unterwegs gewesen und stamme aus Niedersachsen. Die Suche sollte am Sonntag fortgesetzt werden.