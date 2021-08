Koblenz

Polizei sucht mit Phantombild Täter nach tödlichem Überfall

Nach einem tödlichen Überfall auf ein Ehepaar in Koblenz sucht die Polizei mit einem Phantombild nach einem der Täter. Die Kripo bitte die Öffentlichkeit um Hinweise zur Identifizierung des Mannes, teilte die Polizei am Montag mit. Die Staatsanwaltschaft in Koblenz setzte demnach eine Belohnung von 5000 Euro aus, für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zum Täter führen.