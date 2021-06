Rehlingen-Siersburg/Saarlouis

Polizei sucht halbnackten Mann mit Pistole

Die Polizei hat in Rehlingen-Siersburg (Landkreis Saarlouis) nach einem Unbekannten gesucht, der mit einer Pistole in der Hand und nacktem Oberkörper durch die Stadt gelaufen sein soll. Eine Autofahrerin hatte den Mann am Freitagabend gesehen und die Beamten alarmiert. Die Suche verlief zunächst ergebnislos, wie die Polizei in Saarlouis am Samstag mitteilte. Der Unbekannte soll zwischen 25 und 30 Jahren alt sein und eine kräftige Statur haben.