Hütschenhausen

Landkreis Kaiserslautern

Polizei sucht entlaufenen Zuchtbullen

Ein entlaufener Zuchtbulle hat am Freitag für einen Polizeieinsatz in Hütschenhausen (Landkreis Kaiserslautern) gesorgt. Das 600 Kilo schwere Tier hatte sich am Nachmittag im Ortsteil Katzenbach beim Verladen selbstständig gemacht, wie die Polizei mitteilte. Der Bulle suchte demnach Unterschlupf in einem Waldstück in der Nähe der Autobahn.