Archivierter Artikel vom 16.09.2020, 15:10 Uhr

Trier

Polizei stoppt illegales Autorennen in Trier

Die Polizei in Trier hat am Ufer der Mosel ein verbotenes Autorennen gestoppt. „Grün und Vollgas! In der ersten Kurve kurz das Heck verloren, aber schnell wieder eingefangen. Im Windschatten dem Führenden hinterher“, beschrieben die Beamten die Szenerie in einer Mitteilung. Was wie das Drehbuch eines Kinofilms klingt, soll sich so am frühen Mittwochmorgen in Trier abgespielt haben. Zwei Autofahrer standen nach Polizeiangaben an einer roten Ampel, bei Grün ließen sie ihren hochmotorisierten Gefährten freien Lauf. Ein Mitfahrer soll sich während des Rennens mit nacktem Oberkörper aus einem der Wagen gelehnt haben. Eine Polizeistreife in Zivil stoppte die Wagen. Gegen die zwei Fahrer wird ermittelt.