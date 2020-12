Archivierter Artikel vom 06.07.2020, 09:50 Uhr

Worms

Polizei stoppt fünf betrunkene Lastwagenfahrer bei Worms

Die Polizei hat fünf betrunkene Lastwagenfahrer bei einer Kontrolle nahe Worms an der Weiterfahrt gehindert. Die höchsten Atemalkoholwerte hatten Fahrer mit 2,66 und 2,08 Promille, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten kontrollierten 90 Lastwagen und ihre Fahrer bei der Abfahrt auf den Rasthof Wonnegau. Dieser liegt an der Autobahn 61. Dabei fiel den Polizisten am Sonntagabend auch der gefälschte Führerschein eines 64-Jährigen auf. Ihm drohe nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.